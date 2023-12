Fratelli d'Italia, impossibile vietare presepe, Natale e Pasqua a scuola: la mossa

20 dicembre 2023 a

a

a

Fratelli d’Italia blinda le tradizioni cristiane. Grazie a un disegno di legge presentato al Senato dal partito di Giorgia Meloni, «non sarà più possibile cancellare il presepe, il Natale e la Pasqua all’interno degli istituti scolastici italiani di ogni ordine e grado». A illustrare all’Adnkronos l’iniziativa è Lavinia Mennuni, senatrice di Fdi e prima firmataria del ddl: «Da qualche anno assistiamo ad inaccettabili e imbarazzanti decisioni di alcuni organi scolastici che vietano il presepe nelle scuole o ne modificano l’essenza profonda modificando ad esempio la festa del Natale in improbabili festività dell’inverno per non offendere i credenti di altre religioni», afferma la parlamentare.

Il periodo della abbuffate natalizie è arrivato: i consigli degli esperti, le cose da fare e non fare

Con la proposta di legge targata dal primo partito italiano e firmata da molti parlamentari, «questo non sarà più possibile». «È assolutamente fondamentale - rimarca ancora Mennuni all’agenzia di stampa - salvaguardare e tutelare quelle che sono in fondo le nostre radici culturali che nel presepe hanno un altissimo esempio». Nell’ultimo periodo, non solo in Italia, sta dilagando la sostituzione delle tradizioni natalizie con più generiche feste dell’inverno.