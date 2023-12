Sergio Mattarella lancia l'allarme: "La sopravvivenza del pianeta è a rischio"

18 dicembre 2023 a

Mattarella mette in guardia sui rischi che sta correndo il pianeta Terra, messo a repentaglio da emergenza climatica, guerre e terrorismo. «Le sfide di fronte alle quali si trova l’umanità pongono a rischio la sopravvivenza stessa del pianeta, a partire dalle conseguenze della condizione climatica, sino a modalità belliche - che ci riportano a epoche che non hanno il diritto di riproporsi - in cui i popoli divengono ostaggi delle politiche aggressive dei rispettivi governi». Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’inaugurazione della sedicesima Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori d’Italia.

Il Capo dello Stato ha anche parlato del pericolo terrorismo. «Il terrorismo avanza laddove la proposta politica perde terreno o l’impegno di paziente tessitura di soluzioni diplomatiche rimane frustrato nei suoi risultati, nonostante il trascorrere dei decenni. Il conflitto israelo-palestinese è innegabilmente il risultato della prolungata incapacità di costruire tali percorsi di dialogo e convivenza e di perseguire l’unica strada ragionevole: la soluzione dei due Stati. Rinunciare ad affrontare i problemi lascia aperti varchi in cui si infilano gli estremismi», ha ribadito il Presidente della Repubblica.