Che tempo che fa, Fazio-Giannini fanno quadrato su Saviano: "Gravissimo"

La giornata conclusiva di Atreju, la festa di Fratelli d'Italia terminata domenica 17 dicembre con l'intervento di Giorgia Meloni, è al centro del "tavolo" con i giornalisti a Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio sul Nove. La premier finisce così, come è facile intuire, sotto il fuoco di fila del salotto faziano. L'editorialista di Repubblica Massimo Giannini sbotta per le parole che Meloni ha dedicato a Roberto Saviano. Parlando della riqualificazione di Caivano da parte del governo, la leader di FdI ha sottolineato che nel comune del Napoletano ci sono "storie da raccontare che nessuno scrittore racconta, forse perché i camorristi fanno vendere molto di più, ci si fanno le serie televisive, regalano celebrità, ricchezza e magari un pulpito da New York da cui dare lezioni di legalità agli italiani, sempre si intende a pagamento". "Dimmi chi ti attacca e ti dirò chi sei", aveva risposto sui social Saviano, difeso sul Nove da Giannini e lo stesso Fazio. Il primo tuona: "Ma vi rendete conto della gravità dell'ennesimo attacco a Roberto Saviano, che è un intellettuale responsabile solo di avere criticato le politiche migratorie di questo governo?".

"Lezioni a pagamento dal suo pulpito di New York", Meloni a valanga su Saviano

"Me ne rendo ben contro", è la sponda di Fazio che spesso ha ospitato lo scrittore di Gomorra sul suo programma, quando andava in onda sulla Rai. "Forse l'opinione pubblica mai abbastanza", precisa il giornalista che poi accusa Meloni di "evocare il complotto": "Dice: cercheranno di farci cadere anche con metodi non proprio legittimi. Con chi ce l'ha, a chi sta parlando?" + la domanda retorica di Giannini.