Nucleare, Salvini rilancia l'idea: una centrale a Milano

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini è intervenuto all’evento «L’Italia dei sì - 2023 - 2032, Progetti Grandi», al Mind di Rho, alle porte di Milano ed ha lanciato nuovamente una proposta riguardante l’energia nucleare, che vuole assolutamente portare in Italia: “La sfida del futuro è quella del nuclare. Il dibattito non è pro o contro il nucleare. Oggi in Europa ci sono 128 centrali nucleari. Il resto del mondo corre. Il totale dei reattori funzionanti, nel mondo, è di 437 in 32 diversi Paesi. 56 sono i reattori ora in costruzione. C’è molto la sindrome ’nimby’. Io per primo dico ’perché non costruire il 57esimo reattore a Milano?’ Sono sicuro che sia un’energia pulita e sicura”.

Fonte rinnovabile e virtuosa, Salvini spinge per il nucleare pulito: vale 45 miliardi

Anche il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, nel suo intervento ad Atreju 2023 nel corso del dibattito ’Transizione ideologica o ecologica? Come mettere in sicurezza il territorio’, si è espresso sul tema nucleare: “Il governo Meloni si è assunto il dovere di dare una risposta seria e nazionale a questo tema del deposito dei rifiuti radioattivi. Noi non possiamo parlare di nucleare come energia pulita da una parte e poi non risolvere una questione che da 40 anni viene lasciata lì da tutti i governi che sono passati, questo è l’obiettivo”.