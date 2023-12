Autonomia, Calderoli annuncia il ddl: "Quando arriva in Aula"

14 dicembre 2023 a

Autonomia in Aula l'8 gennaio. «Sull’autonomia non ho una visione pessimistica rispetto a tutte le difficoltà. C’è stata una discussione seria ma si sono trovate le soluzioni. Abbiamo voluto affrontare i problemi e risolverli. Il testo è uscito con tutte le risposte e credo che verrà calendarizzato l’8 gennaio». Lo dice Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali e le autonomie dal palco di Atreju, la kermesse di Fratelli d’Italia che ha preso il via questo pomeriggio. «Credo che sia un provvedimento che darà risposte al nord e prospettive al sud per la crescita: così il Mezzogiorno e il Paese non possono andare avanti e bisogna cambiare. Ci saranno - assicura il ministro - dei livelli minimi essenziali, dovrà essere così al nord, al centro e al sud. Questo per me è un atto di civiltà».

Soddisfazione viene espressa anche dal governatore del Veneto, Luca Zaia. «La prevista calendarizzazione dell’autonomia nella discussione parlamentare di gennaio, citata dal ministro Calderoli, conferma che continuano i passi in avanti per la riforma. Ogni passaggio, che può apparire tecnico ma necessario per l’ossatura della riforma, ci avvicina al traguardo. La calendarizzazione dei lavori, che dovrebbe essere ufficializzata con la ripresa dei lavori del Senato all’inizio del nuovo anno, conferma la concretezza del percorso intrapreso e la serietà di questo Governo nel portare avanti il progetto autonomista. Il Veneto sta seguendo con attenzione, e con gratitudine, questo lavoro del ministro Calderoli, della premier Meloni, dell’intera compagine di Governo». Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, alla notizia che il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, a margine del suo intervento odierno ad Atreju, ha ipotizzato l’8 gennaio come data per portare in aula al Senato il dibattimento sulla legge di riforma dell’autonomia.