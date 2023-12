Rishi Sunak e Edi Rama a Palazzo Chigi. Quali sono le star di Atreju

13 dicembre 2023 a

Secondo quanto si apprende, sabato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni riceverà a Palazzo Chigi sia il primo ministro britannico Rishi Sunak sia il primo ministro albanese Edi Rama. L’incontro istituzionale si terrà intorno all’ora di pranzo. Al termine i tre dovrebbero raggiungere la kermesse di Fratelli d’Italia, Atreju. Rama è già stato annunciato tra gli ospiti internazionali dell’evento che da giovedì 14 si svolgerà nei giardini di Castel Sant’Angelo a Roma, mentre Sunak era stato indicato come uno degli altri possibili big attesi. Sempre sabato ad Atreju sarà presente anche il proprietario di Tesla e X, Elon Musk.

«Il programma di Atreju 2023 si arricchisce: siamo lieti di annunciare la presenza, per sabato 16 dicembre, del premier britannico Rishi Sunak. Ringraziamo il Regno Unito per aver organizzato la presenza del premier Sunak, che sottolineerà ancora una volta il forte legame tra i conservatori britannici e italiani. Atreju si conferma così, ancora volta, al centro del dibattito politico nazionale e internazionale». Lo comunica in una nota l’ufficio stampa di Atreju.