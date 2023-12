MAXXI, nuova partnership con KME. Giuli: "Si apre stagione contemporaneità"

13 dicembre 2023 a

«Il Maxxi inaugura una partnership con KME di Enzo Manes che oltre a essere un imprenditore è un uomo di grande cultura ed è la persona che forse oggi rappresenta al meglio di tutti nel mondo dell’imprenditoria la grande lezione di Adriano Olivetti sulla virtù rivoluzionaria della cultura capace di risvegliare le coscienze civiche e sociali di ciascuno di noi. E quindi è logico che la persona che ha creato non solo KME ma anche un’esperienza così importante al servizio della società come Dynamo Camp, diventi un partner fondamentale con il patrocinio di una galleria del museo. Oggi il Maxxi conferma di voler mantenere una promessa che ci siamo fatti un anno fa con la nuova governance e, in particolare, con la direttrice del dipartimento di Architettura e design, Lorenza Baroncelli, di inaugurare una stagione in cui entrare nella contemporaneità anche attraverso la mostra e l’acquisizione in collezione di opere di design». Lo ha annunciato il presidente del Maxxi, Alessandro Giuli, nel corso della conferenza stampa di presentazione di quattro nuove mostre: Jannis Kounellis, Aino Alvar Elissa Aalto, La nuova collezione di design e Nature di Maria Giuseppina Grasso Cannizzo.