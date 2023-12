Prima della Scala, chi siede sul palco reale: la decisione

06 dicembre 2023 a

Prima fila del palco reale della Scala con la senatrice Liliana Segre e la figlia, Federica Belli Paci. Accanto, da una parte il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dall'altra il presidente del Senato Ignazio La Russa. In seconda fila, subito dietro i ministri, a partire dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, quello della Cultura Gennaro Sangiuliano e la ministra per le Riforme Elisabetta Alberti Casellati. È questo, stando a quanto apprende AdnKronos da fonti di Palazzo Madama, l’ordinamento dei posti per assistere alla prima della Scala, che domani sera vedrà in scena il "Don Carlo". "Nessuna polemica, solo un problema logistico", sottolineano le stesse fonti dopo il balletto sulla sistemazione in teatro degli ospiti istituzionali e politici.

E alle dichiarazioni del sindaco Beppe Sala, che in un primo momento avrebbe rifiutato di sedersi nei posti sul palco d'onore per stare vicino alla senatrice a vita, ha risposto con nettezza di parole il presidente del Senato, Ignazio La Russa: "Dove ci sediamo alla Scala non mi pare un grande problema, qualcuno scrive che va in platea, a me avrebbe fatto piacere avere la Segre sul palco d’onore, perché mi pare che un senatore a vita come la presidente di una commissione speciale sarebbe meglio vederla sul palco d’onore". "Io in ogni caso se Segre rimane in platea, andrò in platea vicino alla senatrice a vita, per essere coerente con questa mia idea. La Segre la conoscete, quindi non ha posto nessun problema, la sua disponibilità c’è in ogni direzione, io da questo punto di vista apprezzo molto la senatrice Segre", ha aggiunto.