Guido Crosetto pronto a riferire in Parlamento: "Appena tornerò dall'estero"

Le opposizioni chiedono con forza un chiarimento, in sede parlamentare, del titolare della Difesa: "Le opposizioni mi hanno chiesto di riferire in Antimafia o al Copasir. Ho dato la disponibilità e poi mi hanno detto che non andava bene. Ora c’è un’altra richiesta urgente (non so da che gruppo) e, appena tornerò dall’estero, andrò a rispondere", ha detto all’Adnkronos il ministro della Difesa Guido Crosetto, in missione all’estero, a proposito della richiesta delle opposizioni di riferire in Parlamento dopo l’allarme sull’"opposizione giudiziaria" al governo di centrodestra lanciato nell’intervista al Corriere della Sera dello scorso 26 novembre.

Tornato da Gerusalemme, dove aveva incontrato il suo omologo israeliano Yoav Gallant, Guido Crosetto aveva infatti rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui, oltre a esprimersi sugli sviluppi del conflitto che, in Medio Oriente, vede contrapposti Israele e Hamas, aveva anche risposto a una domanda sul rischio di una discontinuità dell'attuale governo e aveva affermato: "L'unico grande pericolo è quello di chi si sente fazione antagonista da sempre e che ha sempre affossato i governi di centrodestra: l'opposizione giudiziaria".

"A me raccontano di riunioni di una corrente della magistratura in cui si parla di come fare a 'fermare la deriva antidemocratica a cui ci porta la Meloni'. Siccome ne abbiamo visto fare di tutti i colori in passato, se conosco bene questo Paese mi aspetto che si apra presto questa stagione, prima delle Europee...", aveva aggiunto il ministro. Proprio queste dichiarazioni hanno aperto un nuovo fronte politico.