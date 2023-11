Pnrr, Fazzolari esulta per l'Italia: "Siamo il primo Stato d'Europa"

28 novembre 2023 a

Il pagamento all'Italia della quarta rata del Pnrr suona come una promozione per le politiche che il governo Meloni sta attuando in vista della modernizzazione del nostro Paese. Per il risultato ottenuto esulta anche Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario per l'Attuazione del Programma di Governo.

"L'Europa ci dà ragione". Pnrr, la quarta rata promuove l'Italia

«Un altro grande successo del Governo Meloni, l’Italia sarà il primo Stato Ue a ricevere entro il 2023 il pagamento della quarta rata del Pnrr. Straordinario lavoro del Presidente del Consiglio e del Ministro Raffaele Fitto, reso possibile anche dalla compattezza e dalla competenza di tutto l’Esecutivo. Risultato che arriva solo pochi giorni dopo la revisione del Pnrr, con l’implementazione del capitolo RePowerUe, che ci permette di liberare oltre 21 miliardi di euro per sostenere la crescita e la competitività del tessuto produttivo. Brutto periodo per chi tifa contro l’Italia». Lo dichiara Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario per l’Attuazione del Programma di Governo.