Giulio Tremonti inchioda i gufi del Pnrr: "Hanno sbagliato", chi rema contro l'Italia

"I gufi hanno davvero sbagliato". Il professor Giulio Tremonti punge la sinistra che tifa contro l'Italia e contro il governo di Giorgia Meloni. L'ex ministro dell'Economia dei governi Berlusconi ed esponente della maggioranza interviene domenica 26 novembre a Stasera Italia weekend, su Rete 4, e afferma che i "gufi tra l'altro ancora sbagliano nel considerare la Finanziaria limitata e ignorando il Pnrr che invece è molto ampio".

Insomma, "il governo ha fatto giusto anche se la situazione è difficile", spiega l'economista, "difficile per tutti e per un governo che ha ereditato dieci anni di finanza allegra e di debito che è cresciuto. Basta vedere i numeri per capirlo". Tuttavia gli scenari sono critici a livello globale. La situazione, ricorda Tremonti, "è difficile in Europa, con la Germania in crisi, ed è difficile nel mondo con il disordine globale. Questo è lo scenario generale".

Meloni esulta, c'è l'ok dell'Ue alle modifiche del Pnrr: pioggia di miliardi per gli italiani

Il governo intanto ha incassato il via libera della Commissione europea alle modifiche al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Un successo, sempre alla faccia dei gufi... "Il Pnrr deriva dall'idea italiana degli eurobond del 2003", spiega Tremonti. Il piano "ha tantissimi obiettivi e anche adesso, revisionato, deve avere decine di riforme o di adattamenti. E tuttavia non c'è alternativa a farlo e io penso che sia il governo sia capace di farlo". Insomma, è "nell'interesse di tutti e anche l'opposizione dovrebbe allinearsi". Anziché remare contro il Paese.