Classifica Politico.eu, Giorgia Meloni è la più potente d'Europa

Giorgia Meloni è stata proclamata la «persona più potente» d’Europa secondo la speciale classifica annuale di Politico.eu, l’edizione europea della testata giornalistica americana Politico che si occupa degli affari politici dell’Unione europea. Il presidente del Consiglio italiano si aggiudica la categoria «Doers», ovvero coloro che fanno, i politici che, con il loro impegno e la loro attività, cercano di cambiare in meglio l’Europa. Al secondo posto, dietro Meloni, si è piazzata Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea. Su terzo gradino del podio c'è Emmanuel Macron, presidente della Repubblica francese.

"L'Europa ci dà ragione". Pnrr, la quarta rata promuove l'Italia

Intanto il premier italiano si sta preparando per volare a Dubai e partecipare a Cop28. Giorgia Meloni rappresenterà l'Italia e volerà negli Emirati Arabi Uniti giovedì per poi ripartire sabato sera o domenica mattina. L’agenda del premier - soprattutto per quanto riguarda i possibili bilaterali a margine dei lavori della conferenza a cui sta lavorando la diplomazia - è ancora work in progress, mentre è già confermata la partecipazione alle due sessioni di alto livello in programma venerdì e l’intervento in plenaria di sabato. Cop 28 è un appuntamento per fare una valutazione completa dei progressi compiuti dall’adozione dell’accordo di Parigi e sulla riduzione delle emissioni a livello globale con l’obiettivo di adottare misure volte a fronteggiare la minaccia rappresentata dai cambiamenti climatici. Dubai si prepara, dunque, ad ospitare da giovedì, e fino al 12 dicembre, la 28esima Conferenza quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Nell’ambito della Cop28, l’1 e 2 dicembre, si terrà anche il vertice mondiale sull’azione per il clima (Wcas) col padrone di casa, il presidente emiratino Mohamed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, che ha invitato Capi di Stato e di governo a partecipare all’evento. Alla fine saranno oltre 150, numero che non si vedeva da tempo fanno notare fonti diplomatiche, sottolineando il successo della diplomazia emiratina. E Meloni ci arriverà fresca dell'incoronazione come politico più potente d'Europa.