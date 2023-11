Meloni annuncia gli investimenti per Roma: "Nessun cittadino di serie B"

27 novembre 2023 a

«A Roma andrà una bella fetta del Pnrr». Quanto ai fondi per lo sviluppo e la coesione, «ci siamo concentrati sulle periferie, perché non possono esserci cittadini di serie A e serie B a seconda se si vive dentro o fuori dal Raccordo anulare». L'ha detto il premier Giorgia Meloni, intervenendo in Regione Lazio per la firma dell’accordo per lo sviluppo e la coesione con il governatore Francesco Rocca. Il premier Meloni ha anche sottolineato l'importanza di impegnarsi sul fronte economico. «Vogliamo dare migliori servizi alle industrie e alle imprese che operano nella Regione Lazio, facendo in modo così di attrarre nuovi investimenti».

«L’Accordo di coesione con la Regione Lazio è il quarto che firmiamo ed è quello finanziariamente più cospicuo: 1,2 miliardi di euro, di cui 192 milioni già assegnati come anticipo nel 2021. Aggiungendo le varie quote di cofinanziamento, complessivamente stiamo parlando di un finanziamento che si aggira attorno ai 2,2 miliardi per il territorio del Lazio». L'ha detto il premier Giorgia Meloni, intervenendo in regione Lazio per la firma dell’accordo per lo sviluppo e la coesione con il governatore Francesco Rocca. «Puntiamo soprattutto sul potenziamento delle reti di trasporto e le infrastrutture. Puntiamo sulla rete ferroviaria», ha rimarcato la presidente del Consiglio spiegando che il grosso delle risorse si concentreranno sulle periferie.