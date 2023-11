Quei rigurgiti populisti dell'era grillina

Davide Vecchi 23 novembre 2023 a

a

a

Il Paese non ha risorse sufficienti per una manovra significativa a causa del governo grillino a guida Giuseppe Conte che ha regalato soldi a chiunque con provvedimenti realizzati senza raziocinio né regolamentazione né controllo alcuno. Reddito di cittadinanza e bonus edilizi su tutti. Non sono stati neppure capaci di fare una previsione di spesa e così ora paghiamo i danni (oltre 100 miliardi) e li pagheremo per anni. Tutto questo non sembra esser bastato a molti italiani per comprendere quali devastanti conseguenze causa il populismo. Quando i ministri del Movimento 5 Stelle hanno esultato come esagitati affacciati dal balcone di palazzo Chigi gridando di aver sconfitto la povertà, molti non hanno compreso che avevano sconfitto la loro di povertà e aggravato quella del Paese.

Video su questo argomento L'assurda polemica sul ministro Lollobrigida e la fermata a Ciampino

Eppure ancora oggi c'è chi alimenta il peggior populismo e solletica le panze dei sempliciotti da social costruendo “notizie” (bei tempi quando erano vere) omettendo interi pezzi di verità: se si racconta tutto con onestà fa ridere. Il caso montato sul ministro Lollobrigida è da manuale di fake news o, almeno, di non giornalismo. Pensare che la prima regola sarebbe verificare la notizia. Ma qui, di notizia, non ce n'è ombra. Sì, perché non solo la fermata straordinaria compiuta a Ciampino dal Frecciarossa è stata disposta per far scendere chiunque (quindi non è stato né un abuso di potere né tantomeno si è creato un privilegio ad personam) ma negli ultimi sei mesi è avvenuto ben 207 volte: dato fornito da Fs.

Le opposizioni fanno muro sulla Manovra: migliaia di emendamenti e ostruzionismo

Esiste una prassi consolidata per cui in caso di forti ritardi vengono effettuate delle fermate straordinarie. Sia per agevolare le necessità di figure istituzionali che per compiere il proprio mandato (servire il Paese) non possono perdere tempo (lavorano per i cittadini, del resto, e sono votati dai cittadini), sia per casi di urgentizze specifiche che possono riguardare chiunque. Insomma, tutta questa polemica è totalmente infondata o, a voler vedere, creata sul nulla. Comunque, ministro Lollobrigida, la prossima volta invece di usare un normalissimo treno faccia come l'ex titolare della Giustizia, il grillino Alfonso Bonafede: si prende un bell'aereo privato da 10 mila euro. Che tanto i populisti mica lo capiscono cosa è meglio. Dia retta, un bel jet privato e via.