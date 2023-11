Moody's, Fazzolari contro i gufi della sinistra: "Per loro pessimo periodo"

18 novembre 2023 a

«Anche Moody’s promuove l’Italia, come avevano già fatto in precedenza le altre tre agenzie di rating. Premiate la serietà del governo Meloni e l’attenta gestione dei conti pubblici fatta dal ministro dell’Economia Giorgetti», commenta Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario per l’Attuazione del programma di governo. «L’immagine dell’Italia torna vincente e credibile dopo i disastri dei governi Pd-M5s. Pessimo periodo - conclude l’esponente FdI - per chi tifa contro l’Italia».

Il debito pubblico è la vera sfida del governo Meloni

Grande soddisfazione anche da parte della sottosegretaria all'Economia, Lucia Albano. «La conferma del giudizio Baa3 all’Italia da parte di Moody’s, insieme alla decisione di rivedere in meglio l’outlook, da "negativo" a "stabile" è motivo di grande soddisfazione. Rappresenta una conferma dell’approccio serio, prudente e responsabile alle politiche di bilancio scelto dal Governo e una grande smentita per chi scommetteva sul nostro fallimento. Ora avanti spediti con l’approvazione della legge di Bilancio anche in Parlamento». Così in una nota la sottosegretaria all’Economia e Finanze Lucia Albano.