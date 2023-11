"Ha vinto il buon senso". Matteo Salvini soddisfatto per lo sciopero ridotto

15 novembre 2023 a

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, esprime «soddisfazione» per la riduzione dello sciopero dei trasporti da 8 a 4 ore annunciato dai sindacati dopo la precettazione. «Hanno vinto il buonsenso, i lavoratori e i cittadini. Non è messo in discussione il diritto allo sciopero» dice Salvini.

Dopo la precettazione, infatti, Cgil e Uil hanno convocato una conferenza stampa in cui hanno annunciato la riduzione delle ore di stop previste per venerdì 17 novembre. «Buona parte della ragioni che ci hanno portato a proclamare lo sciopero generale riguardano pensioni ed extraprofitti. Gli stessi che una volta dicevano queste cose, oggi hanno deciso di precettare e impedire di raggiungere quegli stessi obiettivi che, prima di essere al governo, avevano permesso. Siamo nel bel mezzo di una schizofrenia». Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, in conferenza stampa sullo sciopero generale proclamato per venerdì insieme alla Uil, dopo aver mostrato un video con dichiarazioni del passato da parte dell’attuale ministro dei Trasporti Matteo Salvini in cui prometteva di mettere mano alla legge Fornero.