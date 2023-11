Il ministro Valditara: "Riscopriamo il patriottismo della Costituzione"

15 novembre 2023 a

«Una delle cose più belle di questo spirito costituente è che i padri costituenti «si trovarono di fronte a esperienze politiche e culturali completamente diverse. Il grande messaggio fu quello della collaborazione per la Repubblica. Pur essendo diversi nei presupposti, si sforzarono per creare una sintesi. Si respira questo anelito per la libertà ritrovato. Per riscoprire quel patriottismo costituzionale fatto di condivisione comune di valori fondanti che dovrebbe ispirarci tutti, perché se si crede veramente nella Repubblica democratica italiana, non possiamo tutti non riconoscerci in grandi valori fondanti. L’altro deve essere considerato un avversario e mai un nemico». Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, intervenendo all’evento "La costruzione della nuova Repubblica da sogno a realtà" che si è tenuto mercoledì 15 novembre all’Università di Milano-Bicocca, organizzato nell’ambito di Bookcity.

Il protocollo d’intesa fra il ministero dell’Istruzione e la Corte Costituzionale «serve anche a far conoscere la Costituzione nelle scuole. Dobbiamo far sì che questo spirito costituente parta dalle scuole, dai giovani. All’interno dei corsi di educazione civica abbiamo messo anche il discorso della conoscenza dei principi costituzionali. Questo materiale poi potrà servire anche per la formazione degli insegnanti ma anche per gli stranieri che vengono in Italia che vogliono capire lo spirito costituente. Anche da questa conoscenza dei valori fondanti si faciliti l’inclusione che sta a cuore a tutti». Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, intervenendo all’evento ’La costruzione della nuova Repubblica da sogno a realtà’ all’Università di Milano-Bicocca, organizzato nell’ambito di Bookcity.