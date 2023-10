Contratto scuola, il ministro Valditara: al lavoro per un anticipo di risorse

19 ottobre 2023 a

"Stiamo lavorando per far avere ai lavoratori della scuola, tra fine novembre e gli inizi di dicembre, un anticipo di risorse legate al rinnovo del contratto 2022/2024", ha spiegato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara intervenendo sulle misure previste nella Manovra finanziaria del governo varata dal Consiglio dei ministri. "Lo stesso impegno lo dedicheremo alla assegnazione delle importanti risorse destinate al rinnovo contrattuale dalla legge di bilancio. A queste significative risorse si deve, poi, aggiungere il positivo impatto della riduzione del cuneo fiscale", ha spiegato l'esponente del governo di Giorgia Meloni.

All'indomani del via libera in Cdm del provvedimento, Valditara aveva commentato: "La legge di bilancio di quest’anno stanzia 5 miliardi di euro a decorrere dal 2024 per rinnovare i contratti del pubblico impiego: una parte consistente di tali risorse andrà al comparto istruzione, che conta circa 1,2 milioni di lavoratori. Un risultato di cui, in un contesto finanziario complicato, siamo particolarmente orgogliosi, perché consente di tutelare e valorizzare i salari di tutto il personale scolastico con aumenti significativi, e di farlo in tempi rapidi, come avevamo chiesto".