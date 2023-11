Matteo Salvini re dei social, la classifica di ottobre. Schlein nelle retrovie

14 novembre 2023 a

Nel panorama politico italiano, la presenza sui social media ha assunto un ruolo sempre più significativo nel plasmare l'immagine e la popolarità dei politici. Nel mese di ottobre 2013, Comscore ha fornito una classifica dettagliata delle interazioni e delle visualizzazioni video sui social media per alcuni dei politici più influenti in Italia. Vediamo chi ha dominato la scena in quel periodo. Matteo Salvini si conferma il Re dei Social: il vicepremier, ministro e leader della Lega si è posizionato al vertice della classifica con 6,7 milioni di interazioni e 17,7 milioni di visualizzazioni video.

La premier Giorgia Meloni ha conquistato la seconda posizione con 3,3 milioni di interazioni e 13,3 video views. Giuseppe Conte, capo politico del Movimento 5 stelle, chiude il podio con 2,4 milioni di interazioni e 12,2 milioni di visualizzazioni video.

Sorpresa in quarta posizione dove si attesta l'ex M5s Alessandro Di Battista. L'europarlamentare Silvia Sardone con 1,9 milioni di interazioni e 21,1 milioni di visualizzazioni video è quinta. Seguono il governatore del Veneto Luca Zala, il leader di Per l'Italia Gianluigi Paragone, poi ancora Vincenzo De Luca, Carlo Calenda, Susanna Ceccardi e Matteo Renzi. Parecchio dietro i leader del Pd. Stefano Bonaccini, Bly Schlein, Eugenio Giani, occupano le posizione dalla dodicesima alla quattordicesima. Chiude il sottosegrtario alla Cultura, Vittorio Sgarbi.