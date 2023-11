Sondaggio Swg-La7, boom di Paragone. Ma c'è un dato incredibile da Mentana

13 novembre 2023 a

Nuovo appuntamento con il sondaggio del lunedì sera del Tg di La7 diretto da Enrico Mentana. La rilevazione, realizzata da Swg, premia ancora una volta Fratelli d'Italia, che resta stabilmente e abbondantemente il primo partito italiano: in una settimana Giorgia Meloni e i suoi passano dal 29,2% al 29,1% (-0,1%). Negli orientamenti di voto c'è il segno negativo anche per il Partito Democratico, per il Movimento 5 Stelle e per la Lega. Elly Schlein non riesce a mantenere il 20% conquistato la scorsa settimana, scendendo fino al 19,7% (-0,3%). Il M5S di Giuseppe Conte scende fino al 16,2% (-0,2%), mentre il Carroccio di Matteo Salvini cala dal 9,8% al 9,4% (-0,4%). Segno positivo per Forza Italia, che guadagna lo 0,3% e cresce fino al 6,7%. Leggero calo anche per Azione di Carlo Calenda, che dal 4% si attesta ora al 3,9% (-0,1).

Stabile il risultato di Verdi e Sinistra, che non subiscono scossoni e restano fermi al 3,6%. Riprende terreno Italia Viva: il partito di Matteo Renzi cresce di uno 0,2%, portandosi al 3% tondo. +0,1% per +Europa, ora al 2,5%. Importante crescita, +0,3%, di Per l'Italia con Paragone, che sfiora il 2%, raggiungendo quota 1,9%. Unione Popolare perde uno 0,1% fino all'1,2%, Noi Moderati prende uno 0,1% e sale all'1,1%. Importante scossone nell'astensionismo: dal 41% si passa al 45%, con una crescita boom del 4% di astenuti e indecisi.