Tagadà, "il dato forte". Ghisleri e il sondaggio a sorpresa su governo e manovra

13 novembre 2023

Quali sono i numeri sul gradimento degli italiani per questa manovra? E’ questa la domanda rivolta da Tiziana Panella alla sondaggista Alessandra Ghisleri nel corso della puntata del 13 novembre di Tagadà, il talk show pomeridiano di La7. La direttrice di Euromedia Research sviscera i dati, portandone alla luce uno in particolare che riguarda la Lega: “Per quello che è stata raccontato il titolo è che un italiano su tre la promuove, mentre quasi il 50% la boccia. All’interno di questo c’è un tema forte, intanto perché tutte le opposizioni sono contro ovviamente, tranne un dato magari forte, ma comunque sempre contro riguardo agli elettori di Italia Viva e Azione, ma il dato forte secondo me sta nel ricercare all’interno dei partiti di maggioranza c’è un rapporto su tutte le tematiche che guarda 50-30, 50 a favore, ma 30% i contrari degli elettori della Lega. All’interno della coalizione c’è una netta divisione di quelli che sono i poteri e di quelli che sono i desideri. E gli elettori della Lega su molte questioni non sono contenti e quindi danno dei voti molto meno sufficienti. Il dato è un 5,9, cioè un 6 meno”.