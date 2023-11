Natalità, il ministro Roccella lancia l'allarme per l'Italia senza figli

07 novembre 2023 a

Italia e crisi demografica, la ministra Roccella lancia l'allarme sul pericolo di un futuro con un eventuale, ulteriore calo della natalità. La mancanza di figli, infatti, mette a rischio la sostenibilità del Paese dal punto di vista dello sviluppo economico e delle imprese. «La crisi demografica, la possibilità che il futuro dell’Italia sia senza figli è veramente un problema per tutti e in primo luogo, ovviamente, per il lavoro e il mondo dell’impresa». Lo ha detto la Ministra per le pari opportunità e la famiglia Roccella a margine della conferenza «La maternità (non) è un’impresa» tenutasi a Roma.

«Il governo sta facendo la sua parte su questo fronte, per la natalità e per il sostegno alla genitorialità, ma c’è bisogno di un’alleanza. C’è bisogno di creare anche nel mondo del lavoro un clima amichevole nei confronti di chi è genitore e quindi che non sia messo di fronte a difficoltà insormontabili, che sia sostenuto in un lavoro che è, io lo dico sempre, un lavoro socialmente utile, non è solo una questione privata ma è un qualcosa che si fa per il bene di tutti».