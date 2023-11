Casellati, colpo di scena da Vespa: la prova che "mentono", sinistra sotterrata

Gabriele Imperiale 07 novembre 2023 a

Maria Elisabetta Alberti Casellati smentisce i suoi detrattori: il Capo dello Stato non verrà depotenziato dalla sua riforma costituzionale. La madrina del premierato, ospite su Rai 1 di Bruno Vespa a Cinque Minuti, sgombra il campo dai dubbi – Costituzione alla mano.

E lo fa in apertura del suo intervento sulla rete ammiraglia della Televisione pubblica. Alla domanda di Vespa “Perché si parla di indebolimento del Capo dello Stato?”, il ministro risponde: “E’ una strumentalizzazione inutile. Lo dicono sapendo di mentire”. Evidente l’attacco ai critici della riforma che vedono nel premierato lo smantellamento dei poteri del capo dello stato.

Poi prende in mano la Costituzione e dopo averla sfogliata, aiutata da qualche post-it, sottolinea: “Questi sono gli articoli che riguardano il capo dello Stato e gli articoli non sono stati toccati”. Ma non solo, l’ex presidente del Senato rimarca: “Queste riguardano tutte le prerogative – Casellati indica gli altri articoli della nostra carta costituente riservati al presidente della repubblica – sono rimaste intatte” evidenzia con un sorriso a favore di telecamera. Dubbi messi a tacere.