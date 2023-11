Reddito di cittadinanza, scintille tra Schlein e Specchia: "Per Zingaretti..."

03 novembre 2023 a

La nuova manovra del governo Meloni è stata oggetto di dibattito a Piazzapulita, il talk-show in onda il giovedì sera su La7 e condotto da Corrado Formigli. Il tema ha acceso il dibattito prima e lo scontro poi tra Elly Schlein, la segretaria del Partito Democratico, e Francesco Specchia, giornalista di Libero. "Dovreste essere contenti, ci sono 18 miliardi di taglio di tasse indiretto. È una cosa più di sinistra che non esiste. È una destra sociale che si sovrappone alla sinistra": così ha esordito la firma del quotidiano, rivolgendosi direttamente alla leader del Pd.

La dem Schlein ha replicato subito, mettendosi all'attacco del governo e della maggioranza: "Questo non le permetto di dirlo, mi sembra di sentire Maria Antonietta con le brioche". Ma quale è stato il motivo che ha fatto salire la tensione alle stelle? "Hanno tagliato il reddito di cittadinanza, le persone spaventate si sono recate ai servizi sociali dei comuni su cui la Meloni ha investito zero", ha rincarato la dose la leader del Pd.

Specchia non è rimasto ad ascoltare: "Eravate voi contrari. Zingaretti l'aveva definita una fesseria", ha ricordato alla sua interlocutrice. La segretaria dem ha allora riconquistato l'attenzione in studio e ha ripreso a puntare il dito contro l'operato di Giorgia Meloni: "I ceti medi che si stanno impoverendo e vanno in ospedale dove per fare una visita specialistica attendono tre anni. A loro cosa cambia se noi lasciamo morire la sanità pubblica smantellata dai tagli di questo governo". Ma il giornalista non ha indietreggiato e ha sottolineato: "Le ho dato dei dati".