Giorgia Meloni annuncia il piano per l'energia: Italia hub dell'Europa

Il premier Giorgia Meloni torna ad affrontare il tema dell'energia. Lo fa ad Acqualagna, in occasione della firma dell’accordo per la Coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Marche. L'Italia deve assumere una posizione guida nei confronti dell'intero continente europeo, diventando una vera e propria porta per i contatti con i Paesi africani.

«Questo è il comune che ha dato i natali a un grande italiano, Enrico Mattei. È stata una persona capace di vedere opportunità dove gli altri vedevano solo una crisi, e ha capito l’importanza della questione energetica». Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, partecipando alla firma dell’accordo per la Coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Marche. «Da Enrico Mattei il governo prende spunto, che dall’energia riparte per riposizionare la nazione a livello geostrategico e per la cooperazione strategica e non paternalistica con i Paesi africani. Negli ultimi anni abbiamo avuto degli shock che ci hanno fatto comprendere la necessità di ricostruire le catene di approvvigionamento fondamentali. Con il Piano Mattei vogliamo fare dell’Italia l’hub energetico europeo», ha aggiunto.