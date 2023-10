Elezioni suppletive, Galliani raccoglie l'eredità di Berlusconi. Cappato sconfitto

23 ottobre 2023 a

a

a

I seggi per le elezioni suppletive del collegio uninominale di Monza e Brianza del Senato, rimasto vacante dopo la morte di Silvio Berlusconi, sono stati chiusi alle 15 e neanche due ore dopo YouTrend ha decretato un vincitore. E’ infatti Adriano Galliani (centrodestra) a prevalere sugli altri sette candidati: Marco Cappato (centrosinistra, lista ’Con Cappato’), Cateno De Luca (Sud con Nord), Daniele Giovanardi (Democrazia sovrana popolare), Giovanna Capelli (Unione popolare), Domenico Di Modugno (Partito comunista italiano), Andrea Brenna (Democrazia e sussidiarietà) e Lillo Massimiliano Musso (Forza del popolo). Con circa il 10% dei seggi scrutinati (73 su 739) Galliani era in testa con il 52,66%, con Cappato che si attestava al 37,76%.

M5S nella voragine: il sondaggio affossa Conte. Salgono ancora Meloni e FdI

Questi dati sono bastati agli esperti analisti politici per dichiarare la vittoria dell’attuale amministratore delegato del Monza calcio, che ritorna in Senato dopo l’esperienza degli scorsi anni. L’affluenza definitiva alle elezioni suppletive del collegio uninominale Lombardia - U06, di Monza, è stata del 19,23% alle ore 15 di oggi. Era stata del 71,05% un anno fa, quando si votò per eleggere il Parlamento.