Sondaggio YouTrend, il M5S finisce in una voragine. Fratelli d'Italia quasi al 30%

23 ottobre 2023

Una settimana tormentata per Giorgia Meloni, ma almeno un raggio di sole arriva per lei dal sondaggio di Quorum-YouTrend realizzato per Sky Tg24. Fratelli d'Italia, rispetto alla rilevazione del 16 ottobre, è salito al 29,8%, guadagnando uno 0,2% in sette giorni. Stessa crescita per il Partito democratico, che arriva fino al 19,9%, non raggiugendo ancora la soglia psicologica del 20%. Male il Movimento 5 Stelle, che non riesce ad ingranare la giusta marcia nel nuovo corso di Giuseppe Conte: i grillini scendono dello 0,4%, calando fino al 14,5%. Guardando all'interno del centrodestra la Lega perde uno 0,3% e si attesta al 9%, mentre Forza Italia cala dello 0,2%, fino al 6,1%, mentre Noi Moderati sale fino all'1,2% (+0,3%). Stabile al 2,2% +Europa, mentre l'Alleanza Verdi-Sinistra ha un segno negativo di 3,4%, perdendo lo 0,3%. Guardando agli altri partiti minori c'è un segno positivo sia per Azione che per Italia Viva: Carlo Calenda e i suoi arrivano al 4,2% (+0.6%), mentre Matteo Renzi prende terreno fino al 2,9% (+0,2%). Perde uno 0,1% Per l'Italia, che totalizza il 2,1% delle intenzioni di voto. Crescono di uno 0,1% gli indecisi e gli astenuti, che sono in totale il 42,3% degli intervistati.

Meloni risponde agli attacchi: "Rotolano nel fango, noi voliamo alti"

Rispetto a una settimana fa, risale la fiducia degli italiani nel premier Giorgia Meloni – guadagna due punti percentuali fino al 36% - e nei vicepremier Antonio Tajani (al 24%) e Matteo Salvini (al 23%). Non trovano fortuna Elly Schlein e Calenda, che calano di un punto rispetto alla settimana scorsa, totalizzando rispettivamente il 22% e il 16% nel sondaggio sulla fiducia degli italiani nei leader. Davanti a Meloni c'è il solo Sergio Mattarella: il presidente della Repubblica passa dal 60% al 59%.