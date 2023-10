Meloni indebolita? Crosetto silenzia i gufi: "Sempre più forte"

22 ottobre 2023 a

Giorgia Meloni alla kermesse di Fratelli d'Italia per un anno di governo, "L’Italia vincente", è intervenuta in video. "È giusto che trovi il tempo per riposarsi", ha commentato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, rispondendo alle domande dei giornalisti, a margine dell’iniziativa organizzata al teatro Brancaccio di Roma dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia di Camera e Senato. Lei indebolita? "Non la vedo indebolita, la vedo sempre più forte. Ci sono sempre i tentativi di indebolire i governi, con alcuni si riesce, con altri no", afferma l'esponente dell'esecutivo, tra i fondatori di FdI.

Video su questo argomento Fdi, Meloni "Mi spiace non essere a kermese,anch'io sono essere umano"

"La grandezza di Giorgia Meloni è stata quella di non farsi spaventare dalla montagna da scalare, ma di piantare i picchetti, facendo in modo che nessuno cadesse o rimanesse indietro", ha detto Crosetto, nel corso del suo intervento a "L’Italia vincente - Un anno di risultati". "Siamo arrivati al governo con l’economia in ginocchio, quando il costo dell’energia era alle stelle: ci hanno detto ’durerete poco' e che non saremmo stati ascoltati in Europa e nel mondo", ma poi "abbiamo cominciato a fare un lavoro difficilissimo, che è quello di cambiare mentalità".