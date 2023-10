Museo della Shoah di Roma, Sangiuliano: "È legge. La memoria è un valore condiviso"

18 ottobre 2023 a

a

a

''Ringrazio i deputati per avere approvato all'unanimità il disegno di legge che istituisce a Roma il Museo della Shoah, già presente nelle altre grandi capitali europee. In tanti lo avevano pensato e ipotizzato ma, rispetto al passato, stavolta agli annunci sono seguiti i fatti. Nelle ore in cui ricordiamo l'orrore del rastrellamento degli ebrei del Ghetto di Roma, finalmente il Museo è legge dello Stato''. Lo afferma il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, commentando l'approvazione definitiva da parte della Camera del disegno di legge varato dal Governo lo scorso 16 marzo e votato all'unanimità dal Senato l'11 luglio.

Colosseo, scatta il biglietto nominativo: stretta anti-bagarini

''La massima condivisione da parte dei due rami del Parlamento è il segno che coltivare la memoria delle atrocità dell'Olocausto rappresenta un valore condiviso della nostra Nazione. Il Museo sarà un luogo di fondamentale importanza per tramandare alle future generazioni le testimonianze delle barbarie vissute da quegli innocenti che furono strappati alle loro vite. È nostro dovere fare in modo che la malvagità del disegno criminale nazifascista e la vergogna delle leggi razziali non finiscano nell'oblio. Tutto questo è ancora più importante oggi, in queste giornate cariche di angoscia nelle quali assistiamo ai massacri compiuti in Israele da Hamas'', ha aggiunto il Ministro Sangiuliano.