Sondaggi, boom della Lega: "Il massimo da...". Pd, il trend che agita la sinistra

La media dei più recenti sondaggi politici realizzata da Bidimedia e pubblicata martedì 17 ottobre mostra alcuni spostamenti degli orientamenti di voto, soprattutto nella coalizione di centrodestra. La maggior crescita tra tutti i partiti italiani è della Lega" di Matteo Salvini, che cresce rispetto a un mese fa e "tocca anche il suo massimo post politiche 2022 arrivando al 9,6%, in crescita di mezzo punto". Anche il maggior calo è interno alla coalizione di governo, e corrisponde ai 3 decimi persi dal primo partito italiano, Fratelli d’Italia, oggi valutato al 28,8%. In calo di due decimali Forza Italia (6,8%) e di uno Noi moderati (0,8). In generale, la coalizione che forma la maggioranza di governo fa registrare un complessivo 46% netto. La fiducia alla premier, Giorgia Meloni, è invece al 41,9%.

Lievi scostamenti nel centrosinistra. Il Pd di Elly Schlein perde un decimale: oggi i dem sono al 19,7%, ma sono più vicini al Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che sale dello 0,1 per un 16,4 finale. I grillini si trovano un punto esatto sopra il dato delle elezioni politiche del settembre 2022. In lieve crescita l'Alleanza Verdi-Sinistra (3,5%), più Europa stabile al 2,4%. Stabile Azione al 3,8% mentre cede un decimo Italia Viva al 2,8%. Tra gli altri partiti si registra il calo di un decimale di Per l’Italia di Gianluigi Paragone (1,8%) e Democrazia Sovrana Popolare (0,7%), ne perde due invece Unione Popolare (0,8%) di Luigi de Magistris.