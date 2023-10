Insulti sessisti a Meloni, il viceministro Bellucci: "Colpiscono ogni donna"

08 ottobre 2023 a

Gli insulti sessisti a Giorgia Meloni "colpiscono ogni donna". Il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Maria Teresa Bellucci, esponente di Fratelli d'Italia, interviene sulla vicenda denunciata dalla premier, che ha postando sui social un video con i cori contro di lei di alcuni manifestanti in metropolitana a Roma. "Ho sempre rispetto del dissenso, ma mi piacerebbe sapere cosa pensano le esponenti della sinistra di questi ’slogan politici' di alcuni militanti della Cgil. E mi piacerebbe sapere cosa ne pensa il segretario Maurizio Landini, con la sua morale sempre pronta per gli altri", ha scritto Meloni nel post in cui ha condiviso il filmato. su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Gli insulti sessisti e volgari a Giorgia Meloni colpiscono ogni donna italiana - ha dichiarato Maria Teresa Bellucci - perché non c'è differenza politica, né dissenso, che possa giustificarli. Se questa è la base ideologica di chi si erige a paladino della dignità e dell'emancipazione femminile, è ancora una volta segno della profonda ipocrisia del cosiddetto pensiero progressista", ha affermato il viceministro del lavoro e delle politiche sociali.