Giudice Apostolico, spunta un nuovo video: cosa fa davanti alla polizia

07 ottobre 2023 a

Un altro video che ritrae la giudice Iolanda Apostolico durante la manifestazione al porto di Catania, nel 2028, a sostegno dei migranti della nave Diciotti getta nuova luce sulla vicenda. Si tratta di un filmato girato dal giornalista Stefano Bertolino per l'agenzia LaPresse, che lo ha pubblicato sabato 7 ottobre in esclusiva. Si vede la giudice, finita al centro delle polemiche dopo la decisione di non convalidare il trattenimento di tre migranti tunisini dichiarando di fatto illegittimo il decreto Cutro del governo, protestare attivamente contro le forze dell'ordine, mentre altri manifestanti insultano i poliziotti. Immagini che affossano i tentativi di minimizzare i fatti visti in questi giorni.

Il nuovo video della giudice Apostolico a Catania GUARDA

“L’esclusivo video di Lapresse è sconvolgente e spazza via le ridicole difese d’ufficio e i comici tentativi di spostare l’attenzione da un fatto evidente e gravissimo: un giudice in piazza contro le forze dell’ordine", si legge in una nota della Lega diramata dopo la pubblicazione del filmato. ".Nelle nuove immagini, la dottoressa Apostolico non difende donne e uomini in divisa insultati, alza la voce e il braccio, tace davanti a grida e parole irriferibili. Ci chiediamo cosa debba succedere ancora affinché tutte le istituzioni, unanimemente e rapidamente, intervengano di fronte a questa pagina oscena della nostra democrazia. Dimissioni, immediate”.