Sondaggio Ixè, un crollo rovinoso a sinistra e il balzo della Lega

06 ottobre 2023 a

a

a

Il consenso nella coalizione di maggioranza è cresciuto nelle ultime settimane. Insomma, "buone notizie per il centrodestra" sintetizza Termometro Politico che dà conto dell'ultimo sondaggio dell'istituto Ixè e delle variazioni rispetto a quello precedente del 14 settembre. Il centrodestra come detto "è aumentato dell’1% in 19 giorni, ma questa variazione nasconde trend molto diversi". Nel dettaglio il partito della premier Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, e Noi Moderati, "perdono ognuno mezzo punto, andando al 29,9% e allo 0,9%". Un calo riequilibrato dal balzo di Lega e Forza Italia. Il partito di Matteo Salvini sale dell’1,1% dal 7,4% all’8,5%, mentre gli azzurri dello 0,9% dal 5,9% al 6,8%.

Per Schlein rischia di finire malissimo: il M5S è sempre più vicino

In netta difficoltà sinistra e centrosinistra: "Il Pd perde due decimali e va al 20,6%, mentre il Movimento 5 Stelle lascia sul terreno mezzo punto ed è ora al 16,6%. Male Sinistra Italiana/Verdi, che scendono dello 0,8% al 3,6%. Cresce bene invece +Europa, dall’1,8% al 2,7%", si legge nell'analisi di TP che accompagna i dati Ixè mentre la campagna per le elezioni europee sembra già iniziata. Al centro cresce Azione, il partito di Carlo Calenda passa dal 3,6% al 3,9% Azione, mentre Italia Viva di Matteo Renzi retrocede dal 2,7% al 2,1%. Per l’Italia con Paragone tocca il 2,1% in virtù del guadagno di un decimale.