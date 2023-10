Torino, repressione del corteo anti-Meloni? Donzelli sbugiarda l'ennesima balla

Christian Campigli 04 ottobre 2023 a

Un racconto lontano anni luce dalla verità. L'ennesima strumentalizzazione della sinistra, sempre pronta a manifestare antipatia (se non addirittura odio) nei confronti delle forze dell'ordine. Costantemente dalla parte dei centri sociali e degli antagonisti. Giovanni Donzelli, deputato e responsabile nazionale dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, ha pubblicato un video sulla propria pagina Facebook. Mostrando, attraverso le immagini degli scontri di Torino, come la verità sia ben lontana da quella professata dall'universo progressista. Nessuna aggressione, nessuna violenza gratuita, contro dei pacifici studenti.

“Come avete visto in queste ultime ore, tutto il circolo sinistro, i salotti, gli opinionisti, alcuni giornalisti, i parlamentari del Partito Democratico, le televisioni di sinistra, sono tutti a piangere per questi poveri, bravi studenti, questi ragazzi manganellati vergognosamente dalle forze dell'ordine mentre, poverini, stavano soltanto pacificamente contestando la Meloni. Non è andata proprio così”. L'esponente di Fdi mostra alcune immagini, pubblicate anche dal nostro portale. Dalle quali si vede chiaramente che non sono i poliziotti a picchiare, ma i manifestanti a provocare, aggredire ed offendere. “'Sbirro fascista sei il primo della lista'. Tra i soliti figli di papà dei centri sociali che aggrediscono e minacciano le forze dell'ordine e i ragazzi in divisa che difendono tutti i giorni i cittadini italiani, io non ho alcun dubbio da che parte stare”.