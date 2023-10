Migranti, Crosetto tuona contro Scholz: strategia "geniale e coerente"

01 ottobre 2023 a

Ancora un duro scontro sui migranti, Roma e Berlino ai ferri corti. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz, che nella giornata di sabato ha annunciato il rafforzamento dei controlli ai confini della Germania, ha provocato la reazione del ministro della Difesa Guido Crosetto che, su X, dopo aver riportato le parole di Scholz, ha tuonato: "Si cerca di bloccare l’immigrazione in una parte d’Europa e se ne agevola il trasporto in un’altra. Coerente e geniale", ha scritto. Il riferimento è ovviamente alla decisione della Germania di finanziare le Organizzazione non governative che operano nel Mediterraneo.

Come anticipato, nella giornata di sabato, Scholz ha spiegato la stretta ai confini tedeschi: misure aggiuntive alla frontiera austriaca, più controlli ai valichi con Svizzera, Repubblica Ceca e soprattutto Polonia. In risposta alle dichirazioni del cancelliere tedesco si è espresso anche Antonio Tajani. "Il cancelliere tedesco può dire quello che vuole... Loro hanno immigrazione secondaria, noi abbiamo un problema di immigrazione primaria. Abbiamo previsto una strategia. Noi dobbiamo guardare alla strategia, alla solidarietà europea. In Germania sono in campagna elettorale, però c'è un problema importante da risolvere, non è solo la campagna elettorale... Noi vorremmo capire qual è la posizione tedesca, non è chiaro quello che dicono. Valuteremo, vedremo, i migranti che vogliono andare in Germania, non è che li devono mandare in Italia'', ha affermato il segretario nazionale di Forza Italia e ministro degli Esteri.