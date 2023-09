Governo, Crosetto sbugiarda la sinistra sullo spread: volete il male dell'Italia

30 settembre 2023 a

a

a

Guido Crosetto tuona sullo spread e difende il governo. Il ministro della Difesa è intervenuto su X, l’ex Twitter, per mandare un segnale di compattezza e dare serenità agli elettori di centrodestra: «In molti stanno tifando a favore di un rialzo dello spread o un downgrade da parte delle agenzie di rating per poter mettere in discussione il Governo e stravolgere, nuovamente, la volontà popolare. Si augurano il male dell’Italia sperando di strappare un po’ di potere per sé».

"Vigliacchi e anti-italiani". Sallusti affonda il doppio gioco della sinistra

Anche Maurizio Gasparri, parlando con i giornalisti a Paestum durante la festa di Forza Italia, ha risposto a una domanda su ipotesi di governo tecnico legato alle fibrillazioni generate sul mercato dalla manovra: «Questo governo andrà avanti fino al 2027, vincerà le elezioni nel 2027 poi nel 2032 vedremo quelli che ci saranno se se la giocheranno. I tecnici? Argomenti inesistenti. Lo spread è un problema perenne, io ne parlavo con Antonio Fazio negli anni ’90, molti non sanno neppure cosa è l’Europa vive un momento, complicato deve riflettere sulle sue regole, sul patto di stabilità, sulla necessità di dare ossigeno alle economie condizionate dal costo delle energie, delle materie prime, delle guerre e delle tensioni. Governi tecnici - insiste Gasparri, scandendo la parola per sottolinearla - argomento i-ne-si-sten-te».