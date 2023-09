Governo tecnico? “Ecco tutti i ministri e il premier”, rumors nel mirino di Meloni

29 settembre 2023 a

"Già si fanno i nomi dei ministri del governo tecnico, mi fa sorridere. Temo che questa speranza non si tradurrà in realtà". Queste le parole usate da Giorgia Meloni sui rumors di un governo di emergenza emersi dopo la leggera salita dello spread (poi sceso) a seguito dell’approvazione della Nadef e delle previsioni sul deficit. Ma quali sono questi ministri di cui parla il presidente del Consiglio? A svelarli è Affari Italiani, che parte dal nome principale, quello del premier: “Dietro le quinte si continua a lavorare allo scenario di un esecutivo d’emergenza guidato da Giuliano Amato, ex presidente della Corte Costituzionale”.

Secondo il sito alcuni segnali sono emersi durante il funerale alla Camera di Giorgio Napolitano: “Giancarlo Giorgetti, come in molti hanno notato, annuiva quando Amato parlava di ‘responsabilità repubblicana’ e quindi potrebbe restare al Mef insieme alla parte più moderata della Lega (presidenti di Regione in testa). Antonio Tajani confermato agli Esteri, obtorto collo, altrimenti non ci starebbe mai, con i figli di Silvio Berlusconi che in caso di crisi, da imprenditori, non vorrebbero elezioni ma stabilità. Per la Giustizia sarebbe pronta Anna Finocchiaro, anche lei presente alle esequie del Presidente emerito. Mentre Paolo Gentiloni avrebbe già assicurato gli Affari europei, conoscendo bene le logiche di Bruxelles, per gestire soprattutto i passaggi del Pnrr. Per il delicatissimo ministero dell'interno si parla del ritorno di Marco Minniti”.

Il retroscena su quello che alcuni definiscono “il governo del Quirinale”, va poi avanti così: “Per il Movimento 5 Stelle spazio al moderato Stefano Patuanelli, attuale capogruppo al Senato, che tornerebbe alle Politiche Agricole. Poi all'interno dell'esecutivo di emergenza ci sarebbero certamente anche due caselle di peso per Matteo Renzi e Carlo Calenda. Quest'ultimo potrebbe tornare allo Sviluppo economico”.