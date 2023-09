Calabria, un incendio polverizza la casa del governatore Occhiuto

25 settembre 2023 a

Un incendio ha danneggiato la casa al mare del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. A renderlo noto è stato lui stesso, postando un video su Facebook, in cui si vedono le immagini dei danni all’esterno dell’abitazione, che si trova a Belvedere Marittimo, in provincia di Cosenza. «La mia casa è stata coinvolta da un incendio la notte tra venerdì e sabato. Probabilmente è un incendio di vegetazione anche se è singolare che sia stato appiccato qui, a pochi metri dalla casa - dice Occhiuto mostrando l’area interessata dalle fiamme - sicuramente è stato appiccato da qualcuno che stupidamente appicca incendi in maniera colposa o dolosa. Io comunque vado avanti, la campagna continua. Non è facile contrastare la stupidità di quelli che appiccano il fuoco in tutta la regione ma andiamo avanti, non ci facciamo intimidire».

«La mia casa, così come quella di tanti altri calabresi, è stata danneggiata dalla stupidità di chi sta appiccando incendi anche di notte per eludere i controlli e per rendere più difficili gli spegnimenti. Andiamo avanti, più determinati di prima, contro questi criminali», le parole del governatore calabrese nel post social di denuncia.