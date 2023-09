Giustizia, Nordio assicura il boom dell'economia con l'addio all'abuso di ufficio

24 settembre 2023 a

È stato il ministro della Giustizia Carlo Nordio a concludere la serie di incontri in Veneto della giornata de «L’Italia vincente», l’iniziativa diffusa proposta da Fratelli d’Italia per illustrare i risultati ottenuti dal Governo Meloni nel primo anno di governo e per descrivere i progetti per i prossimi quattro anni. Diversi i temi trattati da Nordio. Tra questi in particolare l’abuso d’ufficio: «Attualmente la riforma dell’abuso d’ufficio è all’esame della Commissione Giustizia del Senato, sono state fatte le audizioni e pare non vi siano intoppi. Quello che mi sento di dire è che abbiamo rassicurato l’Europa che non vi è contraddizione alcuna con le direttive dell’Unione che riguardano invece la lotta alla corruzione, corruzione contro la quale noi abbiamo un arsenale normativo e repressivo che è il migliore d’Europa».

La riforma, tanto contestata da una parte della politica, porterà enormi benefici secondo Nordio: «L’eliminazione del reato d’abuso d’ufficio consentirà non solo una velocizzazione dei processi perché eliminerà una serie di indagini inutili ma avrà pure un forte impatto positivo sull’economia perché la paura della firma rallenta i provvedimenti amministrativi e alla fine rallenta gli investimenti e la certezza del diritto».