Giorgio Napolitano, camera ardente in Senato. L'arrivo di La Russa in sala Nassiriya

23 settembre 2023

La camera ardente per il Presidente Emerito della Repubblica Giorgio Napolitano sarà aperta a Palazzo Madama domenica 24 alle ore 10 per Autorità e parlamentari. Alle ore 11 sarà aperta per tutti i cittadini fino alle ore 19. Lunedì 25 sarà aperta alle 10 fino alle ore 16.