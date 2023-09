In mezz'ora, il ministro Tajani ospite di Monica Maggioni

23 settembre 2023 a

Domenica pomeriggio a “In mezz’ora”, il programma di approfondimento condotto da Monica Maggioni, in onda a partire dalle 14.30 su Rai3, verranno affrontati temi di attualità italiana e internazionale con ospiti e testimonianze da tutto il mondo.

La giornalista ricorderà il Presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano con Walter Veltroni, già Vicepresidente del Consiglio e primo Segretario del Partito Democratico. Ospite dell’intervista di questa settimana, invece, il Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, appena rientrato dall’Assemblea generale dell’Onu.

Avrà spazio in questa puntata anche un’intervista esclusiva ad Anthony Fauci, uno tra i massimi esperti mondiali di malattie infettive, consulente degli ultimi sette presidenti degli Stati Uniti d’America, con il quale verranno indagate le ultime novità sul rialzo dei contagi da Covid19. Si farà poi luce sul Ghana, con un’inchiesta approfondita sul “fast fashion”, fenomeno di consumo di abiti a basso costo, insostenibile per il pianeta. Il reportage si concentrerà sul Paese dove ogni settimana arrivano 15 milioni di vestiti destinati al macero, che trasformano i paesaggi di quella terra in una discarica a cielo aperto.