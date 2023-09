Torino, Lega all'assalto del direttore del Museo Egizio: “Razzista, faremo di tutto per cacciarlo”

21 settembre 2023 a

Volano gli stracci tra la Lega e Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino. Andrea Crippa, vicesegretario del Carroccio, intervistato da Affaritaliani, è all’attacco del direttore dopo che Greco ha commentato le voci sulla volontà del centrodestra di sostituirlo parlando così: “Mi valutino con criteri oggettivi. Sono qui da nove anni, puntiamo a un milione di ingressi, stiamo lavorando al bicentenario. Mi lasciano basito gli attacchi della politica”. Greco ha inoltre invitato il premier Giorgia Meloni a visitare il Museo.

Incursione non gradita a Crippa: “Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino, faccia un gesto di dignità e si dimetta. Faremo di tutto per cacciarlo e chiediamo al ministro della Cultura Sangiuliano di cacciarlo se non si dimette lui. Qualche anno fa - racconta il deputato leghista - Greco decise uno sconto solo per i cittadini musulmani e io chiesi ai cittadini di protestare inondando il centralino di telefonate. Lui mi denunciò, fui condannato in primo grado e assolto in secondo, vincendo la causa. È un direttore di sinistra che ha gestito il Museo Egizio di Torino in modo ideologico e razzista contro gli italiani e i cittadini di religione cristiana. Ha fatto sconti solo per i musulmani e mai per chi professa altre religioni. Va cacciato subito, meglio quindi se fa un gesto di dignità e se ne va lui. Incredibile che dopo aver gestito il Museo in modo ideologico ora chieda di mantenere la poltrona al governo di centrodestra”.

“Il Museo Egizio di Torino - sottolinea Crippa - viene pagato dai cittadini e lui ascolta solo la sinistra. È un razzista contro italiani e cristiani. Si dimetta subito farebbe più bella figura”.