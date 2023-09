Ultimo sondaggio, quali emergenze paga il governo. Ghisleri avverte Meloni

03 settembre 2023 a

Euromedia Research non lascia adito a dubbi. Il governo Meloni deve affrontare due emergenze che stanno costando caro all'esecutivo in termini di consenso elettorale. Le due emergenze sono inflazione e migranti. Dalla rilevazione emerge che un italiano su due denuncia il carovita e l'aumento dei prezzi. Ma la cosa più delicata riguarda proprio la percezione dell'azione di governo. Solo il 30% degli intervistati ha fiducia sulla capacità dell'esecutivo di calmierare i prezzi e più del 60% si dichiara poco o per nulla propenso a credere in una pianificazione utile ad arginare l'inflazione. Ma nella classifica delle problematiche del Paese al secondo posto c'è il tema migranti.

Inflazione e migranti hanno serie ripercussioni sulla fiducia e sul gradimento del governo. L'indice di fiducia nel premier scende di quasi 3 punti percentuali arrivando a 37,5%. Stesso calo per l'esecutivo: la fiducia scende al 34,6% registrando analoga perdita. E nemmeno per Fratelli d'Italia la situazione è molto0 più rosea: il partito di Meloni perde un punto percentuale attestandosi al 26,5 e facendo lievitare la Lega al 10,5%.