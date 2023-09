Migranti, Foti asfalta la sinistra “anti-nazionale” e spinge sul blocco navale

18 settembre 2023 a

Tiene sempre banco la questione migranti nel dibattito della politica nazionale. Ad affondare il colpo sulla sinistra è il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti, che intervistato da Il Giornale smonta tutte le posizioni assunte dall’opposizione sull’emergenza sbarchi: «La visita di Ursula von der Leyen a Lampedusa è la prova più lampante che nonostante il tentativo della sinistra europea e italiana di sabotare le politiche di contrasto all’immigrazione illegale, in Europa c’è chi la pensa in modo diverso. Evidentemente i maggiori leader di altre nazioni hanno capito che il problema dell’immigrazione è sì dell’Italia ma non è solo dell’Italia, visto che siamo l’avamposto del territorio europeo. La presa di posizione di Josep Borrell, che riteniamo stonata, è stata smentita dai dieci punti di Ursula von der Leyen. La sinistra italiana, invece, è sempre fedele a se stessa. Remare contro a prescindere su un tema del genere vuol dire che sei anti-nazionale e preferisci giocare con qualsiasi maglia meno che con quella dell’Italia».

Sugli sbarchi dei clandestini il Pd buonista smentisce sé stesso

«Il blocco navale europeo con il consenso delle nazioni da cui partono gli immigrati potrebbe - la sottolineature di Foti - essere la strada maestra. Tutti sanno che il vero problema è il blocco delle partenze non tanto lo smistamento degli arrivi. Da questa vicenda la credibilità di Giorgia Meloni cresce a dismisura. Proprio le parole della von der Leyen confermano che quando ipotizzava il blocco non lo faceva come uno specchietto per attirare voti o per una captatio benevolentiae presso l’elettorato». L’allineamento di Bruxelles al governo Meloni per risolvere il problema è ora realtà.