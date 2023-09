Migranti, Nevi (FI): "Nessuna dichiarazione di guerra, faremo il possibile"

15 settembre 2023 a

«Siamo d’accordo sulla necessità di fare tutto quello che è possibile per arginare l’emergenza migranti e fermare gli sbarchi, ma certamente non vogliamo dichiarare guerra a nessuno, né tantomeno pensiamo ad azioni unilaterali ed estemporanee... Serve un’azione comune, forte ed incisiva, dell’intera Europa». Lo dice all’Adnkronos il portavoce di Forza Italia, Raffaele Nevi, commentando le ultime dichiarazioni di Matteo Salvini, che non ha escluso «nessun tipo di intervento», compreso l’uso della Marina militare, per frenare gli sbarchi illegali dei migranti sulle nostre coste.

«L’Europa -avverte Nevi- si deve muovere e parlare con un’unica voce, occorre dare risposte rapide ed efficaci» perché, «come ha detto il ministro degli Esteri Tajani, la situazione è molto delicata. Siamo veramente al collasso, le immagini di Lampedusa sono sotto gli occhi di tutti e parlano da sole». «Facciamo parte dell’Europa, dell’Onu e del G20. Tajani -spiega il vicepresidente vicario del gruppo forzista alla Camera- ha rilanciato "Operazione Sophia", la seconda fase di Eunavfor Med, oggi ci sono state le dichiarazioni del presidente francese Macron. Qualcosa si sta muovendo ma continuiamo a ritenere che sia necessaria un’azione comune da parte dell’Europa. Non possiamo andare alle calende greche. Urge trovare una soluzione seria e concreta, porre un argine a questa situazione di emergenza».