Migranti, "non deve arrivare nessuno". La consigliera del Pd lascia tutti di stucco

14 settembre 2023 a

a

a

Carmela Rozza, consigliere regionale del Partito Democratico in Lombardia, fa scalpore per le sue parole sui migranti. L’esponente dem è tra gli ospiti dell’edizione del 14 settembre di Diario del giorno, programma pomeridiano di Rete4, e nel lungo dibattito sull’emergenza per la valanga di sbarchi a Lampedusa sorprende tutti con una serie di dichiarazioni: “Se fosse possibile io sarei la prima a dire che non deve arrivare nessuno, ma così non è. Noi italiani abbiamo un problema, tutte le persone che arrivano ce li troveremo tutti nelle grandi città a dormire ovunque senza sapere chi sono. Serve un’accoglienza diffusa”.

L'Europa si gioca il futuro: Parenzo attacca il governo, ma Padellaro lo stupisce

Nell’elenco degli ospiti della trasmissione c’è anche Manlio Messina, deputato di Fratelli d’Italia, che come il resto dello studio fa notare a Rozza che le parole appena pronunciate non appartengono certo alla linea del partito di Elly Schlein: “Leggo che è Pd, ma lei appartiene al partito di Orban o di Macron. Lei fa dichiarazioni vicine al partito di Orban. Sono gli amici vostri ad aver chiuso i confini, Macron è un vostro amico”. Rozza cerca di chiarire quanto detto in precedenza: “Non mi insultate. Ho detto se fosse possibile, se fosse un concetto reale, non è possibile e quindi non è un concetto reale”. Il dibattito poi continua tra punti di vista diametralmente opposti sul tema.