Blitz a Caivano, Meloni: "Alla camorra risponderemo colpo su colpo"

14 settembre 2023 a

a

a

"Grazie agli oltre 400 operatori delle forze dell'ordine per il successo della nuova operazione a Caivano". Il premier Giorgia Meloni assicura che il governo risponderà "colpo su colpo" per dare un segnale chiaro contro la criminalità organizzata. Quella di questa mattina a Parco Verde è la seconda maxi retata dopo quella del 5 settembre. Dieci giorni in cui la camorra ha risposto allo Stato nell'unica modalità che conosce, ovvero con la violenza. Due "stese" in meno di 24 ore, una in pieno giorno, per un totale di 21 colpi esplosi.

Le forze dell'ordine a Caivano hanno avviato il censimento nei circa 700 alloggi di Parco Verde per verificare se e quanti siano occupati abusivamente. All'opera anche la polizia metropolitana di Napoli che ha effettuato controlli in dieci aziende del territorio, la cui attività è risultata illecita. Il bilancio finale è di cinque aziende sequestrate, cinque persone denunciate e 14mila euro di sanzioni. A ridosso del Parco Verde, invece, i funzionari e gli agenti della Polizia Metropolitana hanno controllato 260 veicoli, identificando 315 persone e comminando 80 sanzioni; 9 i veicoli sospesi dalla circolazione e 6 quelli sottoposti a fermo amministrativo. Sanzionata anche un’attività per violazione della normativa di settore. Nel corso dell’operazione, in collaborazione con le altre Forze dell’Ordine, sono state trovate armi, droga, denaro in contanti.