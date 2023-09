Assemblea FdI, Meloni smaschera la sinistra: "Fango gratuito". E punge Formigli

12 settembre 2023 a

Giorgia Meloni ha tracciato un bilancio del suo primo anno di governo all’assemblea di Fratelli d’Italia e ha posto l'accento soprattutto sul "fango gratuito" che è stato gettato sul suo partito e sui suoi familiari. "Mesi incredibili" alle spalle ma anche "continue campagne finto scandalistiche e i dossieraggi": questo è quanto il premier ha affrontato, con impegno e determinazione. "Ogni singolo dirigente è stato passato in rassegna, spesso perfino i semplici simpatizzanti, alla ricerca del niente", ha ricordato il presidente del Consiglio.

E proprio per difendere le nomine, Giorgia Meloni si è concessa di scherzare per spiegare le sue ragioni. Snocciolando dati e provvedimenti approvati, il premier ha rivendicato quanto conquistato nei mesi passati e, raccontano alcuni presenti, ha protetto le ultime nomine, facendo una battuta sul suo sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari. "Fazzolari ad esempio cura la comunicazione, chi dovevamo metterci Formigli?", ha chiesto ironica Meloni.

È arrivata la replica del giornalista che, interpellato dall'Adnkronos, ha commentato: "Sono onorato di essere nei pensieri della Meloni, ma io non penso che un giornalista possa in nessun caso fare il comunicatore politico. Non lo farei della Meloni, come non lo farei di Fratoianni. I giornalisti devono fare i giornalisti e non i comunicatori politici". "I comunicatori politici sono un mestiere che non ha nulla a che fare con i giornalisti", ha aggiunto.