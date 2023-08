Meloni riceve don Coluccia, il prete anti clan aggredito: "A lui la nostra gratitudine"

31 agosto 2023 a

a

a

Il premier Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi don Coluccia, prete simbolo della lotta allo spaccio e alla criminalità, vittima di un attentato (hanno cercato di investirlo con un auto) durante la marcia della legalità a Tor Bella Monaca a Roma. "Sono orgogliosa di aver ricevuto oggi a Palazzo Chigi don Antonio Coluccia, il sacerdote aggredito ieri a Tor Bella Monaca a Roma. A nome del Governo ho voluto esprimergli la massima solidarietà e il pieno sostegno per l'infaticabile impegno nel condurre le sue battaglie quotidiane contro la criminalità organizzata, lo spaccio di droghe e l'illegalità. A lui tutta la nostra gratitudine", ha detto il presidente del Consiglio.

Crosetto a don Coluccia e don Patriciello “Stato c'è ed è con voi”

Al termine dell'incontro, don Coluccia ha voluto sottolineare: "A chi è assoggettato a questo mondo criminale non va bene la mia azione pastorale, così come non vanno bene la polizia di Stato, i carabinieri. Ma i cittadini onesti, e ce ne sono tantissimi in questi quartieri, hanno il diritto di vedere persone positive che li possano aiutare a organizzare la speranza".

Alla presidente del Consiglio, spiega il sacerdote, "ho raccontato le criticità del territorio".