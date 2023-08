Razzismo nel consiglio comunale di Corbetta, bufera sulle parole di Cipriano

31 agosto 2023 a

a

a

Bufera nel consiglio comunale di Corbetta. Il capogruppo del Pd, Antonio Cipriano, finisce nell'occhio del ciclone dopo alcune infelici dichiarazioni pronunciate durante i lavori dell'Aula. Il consigliere dem stava evidenziando l'isolamento in cui versa il Comune di Corbetta e, proprio mentre stava affrontando l'argomento, si è lasciato andare a un tremendo scivolone. "Le ultime mosse dell'attuale amministrazione nel rapportarsi alle altre istituzioni del territorio - ha detto Antonio Cipriano - sono sempre all'insegna della conflittualità e della divisione. Risultato: il Comune di Corbetta è solo, è isolato. E non perché gli altri sono brutti, neri e bassi". Poi subito dopo si è reso conto della gravità di quanto aveva detto e ha aggiunto: "Chiedo scusa per il nero, è stata una scivolata...volevo dire brutti e bassi. L'importante è correggersi. E' una risata di consapevolezza dello sbaglio...dell'errore. Per cui il Comune di Corbetta è solo".

Chiaramente le sue parole hanno subito scatenato un putiferio. Ed è stato costretto a intervenire perfino il sindaco di Corbetta, Marco Ballarini che ha pubblicato un post Facebook in cui ha condannato senza mezzi termini l'accaduto. "Un commento infelice e grave in Consiglio Comunale a #Corbetta - ha scritto sui social Ballarini - da cui auspico vengano prese presto le dovute distanze, consapevole che tutte le forze politiche e i Consiglieri Comunali difendono i valori di libertà e uguaglianza condannando fermamente ogni forma di #razzismo".